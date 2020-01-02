甘肅省渭(源)至武(都)高速公路隴南段建成通車。建成後，蘭州至武都高速公路里程為450公里，較蘭州至天水、至武都縮短里程近100公里。

渭武高速公路橫跨長江和黃河兩大流域，全長238公里，是甘肅省通達四川、重慶、貴州等出海通道的重要南出口公路，也是甘肅省迄今為止投資規模最大、建設難度最高的高速公路建設專案。中交路建渭武高速18標全長約4.7公里，主要包括特大橋、特長隧道、排水隧道、天橋等工程。

渭武高速18標專案所在地隴南位於甘肅省南部，境內高山、河谷、丘陵、盆地交錯，由於路線佈設於岷江與白龍江相對狹窄段，沿線山大溝深，水文地質條件極為複雜，地震和大型泥石流等災害頻發，給專案建設者們提出了諸多挑戰。

中交路建項目部現場負責人郭廣磊說，化馬神樹隧道是渭武高速公路隴南段重點控制性工程，為左右線分離式隧道，左洞全長3939米，右洞全長3824.5米，最大埋深645米。穿越區富水性強，岩層複雜多變，地質條件較差，施工過程中存在突湧水、坍塌、斷層、大變形、瓦斯地層等難題，施工難度大，安全風險極高。

(旺報 )