勞動基金運用局今（2）日公布，108年11月受到中美貿易爭端協商反覆的影響，各主要股票市場呈現上下大幅震盪。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，今年截至11月底，收益數達4,127億元，收益率10.32％，單月收益增長288億元。

勞動部勞動基金運用局表示，11月份的金融市場，儘管受到中美貿易爭端協商過程反覆、美國聯準會降息循環告一段落影響，然而部分大型企業財報表現優於市場預期，加上全球貨幣市場仍然寬鬆及部分國家推出擴張財政政策，支撐實體經濟發展。

惟目前各國股市均已來到歷史的相對高點，投資者面對市場訊息表現也相對敏感，在多空訊息交雜之下，全球金融市場波動起伏加大，勞動基金表示，MSCI全球及台灣加權股價指數，11月單月分別上漲2.44％及1.15％。

整體而言，中美貿易戰首階段達成協議，有助於穩定全球經貿環境，加上各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家推出擴張財政政策，降低了經濟衰退風險，而我國受益於貿易轉單效應、台商投資回流及半導體設備投資擴增等效益下，應可持續支撐未來經濟成長。

勞動基金運用局表示，將密切掌握金融市場情勢變化，動態靈活調整投資組合，並加強風險控管，以降低市場波動影響，俾獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

(工商 )