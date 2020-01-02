美國元旦發生2起槍擊案，佛羅里達州一間夜店的派對活動驚傳槍聲，造成2名男子斃命；另外，西維吉尼亞州一處酒吧今晨也有歹徒開槍，傷及7人。

根據媒體報導，佛州案發現場的夜店當時有約250人在狂歡，一傳出槍聲，大家無不急忙保命找掩護。

橘郡警察局（Orange County Sheriff）表示，案發於凌晨4時過後不久，地點在奧蘭多（Orlando）以北的購物中心。警方表示，犯嫌開槍後逃離現場，警方正追捕當中。

當局表示，現場有維安人員，但暴力事件發生之際，他們卻正好在場外。

員警霍夫曼（Jamie Hoffman）說：「我們得到的訊息是，案發當時保全都在外頭。不過調查人員表示，他們不認為保全曾在民眾入場前對他們進行安檢或搜身。」

另外在西維吉尼亞州，亨丁敦（Huntington）的Kulture Hookah酒吧也於2020年的頭一天清晨發生槍擊事件。

亨丁敦代理警長康威爾（Ray Cornwell）發布聲明說，酒吧店內和店外有多人受傷，初步資訊顯示，這起槍擊案由個人紛爭所引起。而警方還未逮捕任何人。

根據地方電視台WOWK-TV報導，酒吧外和對街停車場發現超過12個彈殼，警方抵達時，酒吧內有約50人。

亨丁敦市長威廉斯（Steve Williams）聲明說：「這種性質的犯罪事件，不論發生在市中心或任何鄰里都是無法接受，也無法容忍的。」他並說：「在決定下一步之前，我們需先等執法機關調查人員提供更多關於這起案件的完整資訊。」

(中央社)