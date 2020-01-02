黑鷹失事／參謀總長沈一鳴等機上將官名單曝光 10:332020/01/02 中時電子報 張達智 、 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現任參謀總長沈一鳴。（圖／翻攝維基百科） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 參謀總長沈一鳴率高階將領前往宜蘭東澳嶺雷達站，慰勞雷達站官兵，飛機從松山機場起飛後，迫降在宜蘭福山山區。目前仍有參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文及情報助理次長3人尚未尋獲。 剛剛軍聞社記者陳映竹已經尋獲送往醫院救治。根據中時電子報掌握，機上除了參謀總長沈一鳴外，陪同人員名單為：政戰局副局長、總士官長、情次、作計、後次、通次室。 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 (中時電子報) #參謀總長 #沈一鳴 #名單 #宜蘭 #雷達站 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜、林姿妙聯手行銷宜蘭農產 13:142019/12/29 政治 全民反抓鬼 綠營聲稱掌握屏東近百可疑賄選名單 18:322019/12/30 政治 葉毓蘭助講 批綠糟蹋警消 04:102020/01/01 地方新聞 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 09:372020/01/02 社會 黑鷹直昇機山區失事 宜縣第一梯次30人救難隊伍已出發 10:132020/01/02 社會 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 10:032020/01/02 政治 黑鷹失事／才調任半年 參謀總長沈一鳴曾是幻象首席試飛官 10:052020/01/02 政治 最新》黑鷹驚傳失事 參謀總長沈一鳴等3人仍失聯 10:102020/01/02 政治 黑鷹迫降》國防部初步說明直升機迫降 証實參謀總長在上 10:162020/01/02 政治 黑鷹失事／行政院：沈一鳴在機上現正全力搜救 10:272020/01/02 政治 政治熱門新聞 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 黑鷹失事》總長等眾將官為何同機？原因曝光！ - 政治 最新》黑鷹驚傳失事 參謀總長沈一鳴等3人仍失聯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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