參謀總長沈一鳴率高階將領前往宜蘭東澳嶺雷達站，慰勞雷達站官兵，飛機從松山機場起飛後，迫降在宜蘭福山山區。目前仍有參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文及情報助理次長3人尚未尋獲。

剛剛軍聞社記者陳映竹已經尋獲送往醫院救治。根據中時電子報掌握，機上除了參謀總長沈一鳴外，陪同人員名單為：政戰局副局長、總士官長、情次、作計、後次、通次室。

(中時電子報)