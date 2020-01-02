1.台積電(2330)：2019最後一日遭外資擴大調節賣超6973張，惟ADR週二收漲0.43%，今開紅盤漲至336元，收復5日線。

2.南亞科(2408)：法人看好DRAM及NAND Flash市況H1提前回溫，今早開高彈升約3.8%。

3.威剛(3260)：記憶體價格看漲，封關前自營商回補買超418張，2020開紅盤首日彈升近2.5%，收復70關與5日線。

4.宇瞻(8271)：DRAM報價最快Q2起漲，獲外資連兩日買超，今開紅盤強漲逾3%，收復5日線。

5.廣穎(4973)：記憶體身價看漲，外資週二轉買超106張，激勵今早股價開高走高逾3.5%，挑戰5日線。

6.典範(3372)：橫向整理月餘，今早開紅盤多頭氣勢如虹，放量頻頻攻漲停。

7.華泰(2329)：外資連兩日買超，今早人氣火熱，股價強漲逾4%，收復5日線、月線，直逼季線。

8.美食-KY(2723)：3代店吹韓風，85度C Day By Day業績躍增，激勵早盤股價彈升近3%，收復5日線。

9.智邦(2345)：5G標金熱+低基期優勢，外資持續買超、自營商加入多頭行列，今早股價開高走高逾3%，收復季線。

10.毛寶(1732)：武漢出現「不明原因肺炎」，激勵今早股價跳空鎖漲停，排隊買單達1500餘張。

11.康那香(9919)：武漢爆不明肺炎，防疫題材加溫，今早續強漲幅一度逾9%。

12.帆宣(6196)：半導體市場景氣復甦，資本支出概念吸金資金追捧，早盤強勢走高逾3%。

13.弘塑(3131)：半導體設備廠今年營運展望佳，2020開紅盤走高回到280元之上，漲幅逾2%。

14.勝麗(6238)：同欣電併購利多持續發酵，股價續揚在180元高檔震盪。

15.皇翔(2545)：今年業績閃，續朝40元之上行走，再寫波段高點。

16.華園(2702)：選舉倒數計時，高雄題材領航股價，漲幅逾2%再創波段高點。

17.基士德-KY(6641)：去年Q4業績看增、12月營收受期待，今日突破盤整區間直攻70元門前，紅盤氣勢強。

18.台郡(6269)：外資納入追蹤個股，給予買進評等，目標價為140元，股價漲逾8%。

19.大立光(3008)：1月9日法說會，聚焦新客戶、產能配置與新技術等三大重點，股價漲1%。

20.健策(3653)：以每股10.47元，取得金利精密37.78%股權，股價漲1.71%。

21.牧德(3563)：今年拚重回成長，股價漲3.19%。

22.中美晶(5483)：持續投資半導體材料，太陽能聚焦電廠開發，今年獲利可望勝去年，股價漲1.61%。

23.倉和(6538)：2019年靠著聚醯亞胺材料網版翻身，全年漲幅高達581.44％，去年11月每股盈餘達1.41元，股價漲2.8%。

24.欣興(3037)：5G帶旺忙擴產，估計今年資本支出將達171.8億元，股價漲2.14%。

25.晶電(2448)：Mini LED加快量產，H2拚單季轉盈，股價漲1.55%。

26.立積(4968)：大啖華為訂單，攻雙產線，今年業績、獲利看增，早盤帶量強漲逾9%，一度觸及186.5元。

27.磐儀(3594)：攻智慧醫療奪大廠訂單，今年營運進補，股價上攻逾2%。

28.界霖(5285)：5G題材吃香，外資連3日買超，晨盤挾量一度衝上71.2元之波段高價，股價觸及漲停。

29.奇鋐(3017)：自營商、投信連2日力挺，加上5G題材續發酵，早盤爆大量強漲逾4.5%，創逾2個月高價。

30.長榮海(2603)：油料省很大，今年營運可望異軍突起，股價走揚逾2%，突破季線。

31.超眾(6230)：可望持續坐穩外資鼠鈔機概念股，不畏三大法人調節，晨盤上漲逾2.5%。

32.撼訊(6150)：比特幣供應量減，有望大漲，概念股群攻，早盤帶量高漲逾6%，站上所有短均之上。

33.東元(1504)：外資連10日賣超22622張，早盤多方大軍進駐，強彈近2.5%，站穩所有短均。

34.群益證(6005)：庫藏股題材退燒，外資連4日賣超逾5500張，股價位高修正，下跌逾4%。

35.傳奇(4994)：迎接新年、寒假旺季，手遊利多夯，晨盤續漲近2%。

(時報資訊)