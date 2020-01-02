連接器廠—凡甲(3526)佈局可折彎高速線(F Cable)有成，成為3M以外極少數供應商，其中第二代F Cable已於去年第2季開始正式出貨，隨著伺服器產業可望於今年重回成長軌道，加上新能源車BMS(電池管理系統)除大陸比亞迪外，寧德時代的出貨量亦明顯成長，讓凡甲樂觀看待今年營運，預估今年第1季營運將優於去年同期，全年業績亦可望優於去年。

凡甲早期以NB相關I/O連接器為主，不過NB產業每況愈下，凡甲轉向佈局車用及伺服器等非NB領域，其中車用產品主要為新能源車及油電混合車的BMS(電池管理系統)與特定採集器間連接器，之後產品逐步拓展至BMS連接的主控模組、從控模組、電池模組與高壓控制模組等，客戶則是以大陸比亞迪及寧德時代為主，隨著寧德時代市佔率提升，去年第3季寧德時代產品出貨明顯成長，目前已與比迪亞各佔凡甲車用產品的一半。

在伺服器方面，凡甲產品以高功率連接器為主，看好高速線市場需求，凡甲鎖定全球僅3M獨家供應的可折彎高速線(F Cable)，公司避開3M的專利，開發出新一代的F Cable，凡甲表示，F Cable傳輸速度已通過SAS與PCIE 4測試，且相較於競爭者產品，薄度與寬度皆更為輕薄，目前此產品已於去年第2季正式出貨，並配合不少客戶機種導入中，據了解，由於伺服器採用1U(即高度4.445cm)，內部空間遭壓縮就必須採用可折彎高速線，且傳輸訊號又不能衰竭，在可供應廠商稀少下，讓市場高度看好凡甲的F Cable前景。

受到伺服器及車用市場需求疲弱拖累，凡甲去年上半年營收呈現年減，不過高毛利產品佔比拉升，讓凡甲去年上半年合併毛利率站上40%，達41.36%，年增4.21個百分點，不過去年第3季在伺服器出貨放量及車用訂單回流下，單季合併5.75億元，創下單季新高，單季合併毛利率也站上46.85%，帶動單季每股盈餘達2.23元，累計去年前3季每股盈餘達4.14元；累計去年前11月合併營收為17.73億元，年成長0.25%。

就產品來看，目前NB產品佔比已降至40%，伺服器及車用等非NB產品佔比已拉升到60%，由於NB產業只剩下剛性需求，而伺服器產業預估今年將重回成長軌道，市調機構預估，今年伺服器產業可望年成長約5%到6%，而Intel預計於2021年底推出全新平台，可望帶動2019年到2024年伺服器年複合成長率6.5%，凡甲樂觀預估，第二代高速線未來3到5年每年均可望有50%到倍數的成長，成為推升公司業績重要動能。

(時報資訊)