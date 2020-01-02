5G題材股近期人氣火紅，專注於WiFi射頻前端的立積(4968)，預估隨著5G的上路，將帶動WiFi射頻前端的大量需求，WiFi 6(802.11ax)最快將在今年和802.11ac出現黃金交叉，都為立積今年發展的重要利多，立積今早盤帶量攻上漲停，鎖在187元。

全球熱炒5G議題，立積主要產品線是WiFi射頻前端，由於未來在大規模5G上路後，以現階段全球在5G的布局上，毫無意外是從Sub-6開始，目前全球使用毫米波頻段的市場只有兩個，而Sub-6的優勢在於其高頻率，帶來更大的頻寬、更快的連網速度，但由於其波長短、穿透力較弱，故屆時WiFi勢必將會扮演重要的補強地位，隨著5G的普及，預估每年會有30~40億個具備WiFi的終端進入市場，且單一裝置WiFi射頻前端的需求1~8個，5G至少在未來10年都會持續建設下，將為立積長線帶來營運動能。

此外，WiFi 6(802.11ax)自去年起開始上路，預計滲透率會持續提高，立積預估，WiFi 6(802.11ax)與當前最普及的802.11ac預計會在2020年出現黃金交叉，屆時WiFi 6(802.11ax)在市場的數量就會超越802.11ac，且預計2023年就會有WiFi 7的出現，且因為當傳輸速率越快，所能承受的訊號失真(signal distortion)越小，故需要更多的射頻前端。

以市場分布來說，立積目前出貨市場涵蓋日本、韓國、歐洲、美國以及台灣市場，去年8月順利擠進華為供應鏈，且還新拿下土耳其訂單，整體訂單分布均勻，故無單一市場風險過大的問題。

(時報資訊)