黑鷹迫降3人失聯 綠委邀全民集氣 10:402020/01/02 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委王定宇。（圖／取自王定宇臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午傳出黑鷹直升機迫降新北市與宜蘭縣交界山區，民進黨立法院國防外交委員會召委王定宇隨即在臉書表示，目前得知機上有參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等共13員，目前確認十名位置，且以儀器查勘皆有生命跡象，目前尚有參沈一鳴等3員位置不明失聯中。 王定宇表示，沈一鳴等人今天上午7點50分搭乘UH-60M直升機至宜蘭東澳執行春節慰勉行程，不明原因迫降在新北市烏來山區，尚有沈一鳴、政戰局副局長、聯次助次尚待救援當中，一切訊息須待軍方最後確認，祈求所有人員都能平安獲救，拜託大家集氣。 (中時 ) #黑鷹 #失聯 #迫降 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹直升機失事 總長與高階將領在機上 09:592020/01/02 政治 黑鷹失事／去年10月才成軍 UH-60M黑鷹直升機竟出事故 10:012020/01/02 政治 黑鷹直升機驚傳墜機 10名高階軍官在機上 10:372020/01/02 社會 黑鷹直昇機山區失事 宜縣第一梯次30人救難隊伍已出發 10:132020/01/02 社會 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 10:032020/01/02 政治 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 黑鷹迫降》國防部初步說明直升機迫降 証實參謀總長在上 10:162020/01/02 政治 黑鷹失事／軍聞社記者陳映竹獲救 10:272020/01/02 政治 黑鷹失事／行政院：沈一鳴在機上現正全力搜救 10:272020/01/02 政治 黑鷹失事／參謀總長沈一鳴等機上將官名單曝光 10:332020/01/02 政治 政治熱門新聞 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 黑鷹失事／總長等眾將官為何同機？原因曝光！ - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 蔡英文論文再掀波？前太陽花成員開炮！ - 政治 黑鷹失事／總長沈一鳴傳已獲救 國防部：錯誤訊息 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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