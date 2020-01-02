今天上午傳出黑鷹直升機迫降新北市與宜蘭縣交界山區，民進黨立法院國防外交委員會召委王定宇隨即在臉書表示，目前得知機上有參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等共13員，目前確認十名位置，且以儀器查勘皆有生命跡象，目前尚有參沈一鳴等3員位置不明失聯中。

王定宇表示，沈一鳴等人今天上午7點50分搭乘UH-60M直升機至宜蘭東澳執行春節慰勉行程，不明原因迫降在新北市烏來山區，尚有沈一鳴、政戰局副局長、聯次助次尚待救援當中，一切訊息須待軍方最後確認，祈求所有人員都能平安獲救，拜託大家集氣。

(中時 )