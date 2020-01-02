警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查後，於108年12月30日強制拆除。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查後，於108年12月30日強制拆除。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查後，於108年12月30日強制拆除。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

新莊警分局日前接獲線報，新莊區三和路上某違建鐵皮屋出入份子複雜，極為可疑，經多日埋伏蒐證，日前一舉查獲以余姓犯嫌為首的「天九牌」職業大賭場，並查扣賭資176萬元、賭具等證物，其中更有多達31名賭客涉嫌參與賭博，全案將依法送辦及裁罰。

經警方調查，該鐵皮屋為違法搭建，余姓男子不顧公安之虞，將職業大賭場藏身違建中，自覺應不易遭警方查覺異狀，但仍遭新莊警分局查獲並法辦，並陳報警察局提報新北市公安稽查小組稽查，認定違章建築事實明確，由警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查後，於108年12月30日強制拆除。

警方呼籲，房屋所有人應避免將房屋出租給不法份子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕賭場、槍枝、毒品及詐欺等犯罪集團的違法活動空間，以有效預防犯罪問題，民眾倘發現可疑場所，可立即致電「110」向警方報案。

(中時 )