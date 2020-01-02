雙帥槓上《反滲透法》！民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農屢屢質疑藍委蔣萬安，對於《反滲透法》立場模糊。蔣回應「有黨團立場，也還有委員個別立場」，吳怡農對此痛批，蔣別把投票行為、表態及立場都推到黨，這是不負責任的說法。

蔣萬安1日表示，國民黨團有立場，也還有委員的個別立場，至少他個人非常清楚且堅定，對於《反滲透法》的整個程序，沒有顧及到很完備，立法粗糙又草率，無法讓立委去質詢相關部會，這最起碼的立法程序都沒有顧及到，很粗糙。

「這是不負責任的說法與做法！」吳怡農2日痛批，蔣萬安對國安五法反對又杯葛的立場，選民有權知道，《反滲透法》若有反對或支持的意見，選民也都有權知道，不可以把民代投票行為、表態及出席狀況，一切都推給黨。

吳怡農說，民進黨主席卓榮泰說過，民代每4年都要接受檢視，是否值得連任？他若進到立院會跟大家報告他的立場，希望大家用最高標準與嚴厲方式，來檢視他的立場與理念，接下來4年，他絕對會支持並推動保護國家主權，現任立委也有責任對選民交代清楚自己的選擇與決定。

(中時 )