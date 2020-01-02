遍布全澳洲的森林大火已完全失控，消防隊員冒著生命危險衝入火場救火，煉獄般的惡火燒上消防車的驚險畫面也曝光，不過隨著澳洲進入盛夏，預估澳洲還需數月才有可能完全解脫。

澳洲森林大火失控，消防隊員冒著生命危險深入叢林救火，錄下大火燒上消防車的驚悚瞬間。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新南斯威爾省消防局（Fire and Rescue New South Wales）31日在官方推特放上一段1分鐘驚悚影片，畫面顯示，消防車行駛在顛簸的森林小徑中，窗戶外黑煙壟罩，幾乎看不清前方路徑，車輛接著穿越一片野火燃燒區域，橙紅大火燒向車身，畫面相當驚險，車窗外天空也染成一片火紅。

澳洲森林大火延燒至今已2個月餘，野火遍布各省，情勢逐漸失控，其中人口最多的新南斯威爾省情況最為嚴重，至今燒毀數座城鎮，360萬公頃土地付之一炬，超過900戶人家房舍遭焚毀，惡火更已導致10 多人喪命，當中也包含數名義消。

澳洲每年夏天進入野火季節（fire season），炎熱、乾燥的氣候讓大火容易蔓延。報導說，澳洲才剛進入夏季，1月、2月才真正迎來盛夏，氣溫將再飆高，預計澳洲還需數月才能完全從森林大火噩夢中解脫。

影》野火燒來了！澳洲袋鼠驚嚇大逃亡

文章來源：Video shows Australian crew sheltering in truck as bushfire rages outside

文章來源：Australia's deadly wildfires are showing no signs of stopping. Here's what you need to know

(中時電子報)

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