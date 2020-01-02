遍布全澳洲的森林大火已完全失控，消防隊員冒著生命危險衝入火場救火，煉獄般的惡火燒上消防車的驚險畫面也曝光，不過隨著澳洲進入盛夏，預估澳洲還需數月才有可能完全解脫。

澳洲森林大火失控，消防隊員冒著生命危險深入叢林救火，錄下大火燒上消防車的驚悚瞬間。

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9 — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) December 31, 2019

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新南斯威爾省消防局（Fire and Rescue New South Wales）31日在官方推特放上一段1分鐘驚悚影片，畫面顯示，消防車行駛在顛簸的森林小徑中，窗戶外黑煙壟罩，幾乎看不清前方路徑，車輛接著穿越一片野火燃燒區域，橙紅大火燒向車身，畫面相當驚險，車窗外天空也染成一片火紅。

澳洲森林大火延燒至今已2個月餘，野火遍布各省，情勢逐漸失控，其中人口最多的新南斯威爾省情況最為嚴重，至今燒毀數座城鎮，360萬公頃土地付之一炬，超過900戶人家房舍遭焚毀，惡火更已導致10 多人喪命，當中也包含數名義消。

澳洲每年夏天進入野火季節（fire season），炎熱、乾燥的氣候讓大火容易蔓延。報導說，澳洲才剛進入夏季，1月、2月才真正迎來盛夏，氣溫將再飆高，預計澳洲還需數月才能完全從森林大火噩夢中解脫。

(中時電子報)