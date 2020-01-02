「姐姐」謝金燕日前在桃園跨年晚會壓軸開唱，她一連表演〈練舞功〉、〈含淚跳恰恰〉、〈姐姐〉等夯歌，更連換6套服裝，謝金燕勁歌熱舞嗨翻全場，她昨（1日）則在網吐表演感想，不過面對粉絲留言「但感覺今年姊姊好像體力有差，比較氣不足，但誠意十足！」對此，謝金燕也大方回應了。

謝金燕在跨年晚會大展「電音女神」風範，不只連唱嗨歌，還搬出大陣仗，尤其以騎在恐龍化身李小龍，最讓人印象深刻，謝金燕昨晚也在網上發文：「但看到大家超愛超嗨姐就超開心 你們享受節目時當下的快樂是最真實的...」。

謝金燕表演被網讚爆，粉絲留言讚感受到用心「但感覺今年姊姊好像體力有差，比較氣不足，但誠意十足！」對此，還釣出謝金燕回應：「姐前晚沒睡」，同時，謝金燕也親民透露，有些環節出狀況，她得處理不然會開天窗「但熬夜犯大忌😞這超無奈」，也讓粉絲心疼不已。

謝金燕臉書全文。（圖／取材自JeannieHsieh謝金燕___bbb 臉書）

(中時電子報)