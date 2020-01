中華航空喜迎60周年新元年,2020年開年再傳捷報,元月2日榮獲第131屆美國玫瑰花車國際首獎(The Best Entry Outside the U.S.)之殊榮,華航2020年以「臺灣築夢飛翔Dreams of Flying, Wings of Hope」為主題,運用音樂盒為設計基底,勾勒出臺北101、臺灣藍鵲及小籠包等獨一無二的特色文化,象徵華航將臺灣文化介紹給全世界。

玫瑰花車遊行為全美三大新年慶典活動,2020年主題為「The Power of Hope」,華航以「臺灣築夢飛翔」呼應,打造全長55呎、寬18呎、高28呎的花車,打開音樂盒呈現臺灣每一領域的人文風光特色,如臺北101、大溪陀螺、平溪天燈、阿里山茗茶、小籠包、臺灣藍鵲與喔熊等,並搭配花車前方的Q版華航飛機及空服員。

中華航空自1987年參與「美國玫瑰花車」盛事,至今締造連續28年獲獎紀錄,今年再與外交部、交通部觀光局合作,亦為唯一獲獎的航空公司。華航致力於行銷臺灣原生文化,將獨有的人文風光推向國際舞台,也讓世界更多的人認識臺灣。

(中時 )