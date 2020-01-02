謝龍介陪同馬文君掃街拜票，受到民眾熱烈支持。（張晉銘攝）

謝龍介向民眾推薦同馬文君。（張晉銘攝）

謝龍介（中）陪同馬文君（左）掃街拜票，草屯鎮長簡景賢也前往加油打氣。（張晉銘攝）

選戰進入倒數階段，候選人紛紛請出名人輔選，國民黨台南市黨部主委謝龍介2日來到南投縣草屯鎮大觀市場，陪同黨內立委候選人馬文君掃街拜票，他強調，馬文君是非常認真努力打拼的立法委員，大家要用選票來和她作伴。

謝龍介說，這次南投的選情非常緊繃，馬文君又是他認識多年的好朋友，所以他特地前來幫她加油催票。他強調，馬文君擁有南投人的純樸特質，不會隨便吹牛，一步一腳印慢慢做事，但是這樣的人容易吃虧，所以他特地來到這裡幫她加油打氣，並讓大家了解她的政績，而且她為地方爭取很多建設，希望鄉親不要忘記她，一個認真努力打拼的立法委員，大家絕對不能讓她孤單，要用選票來和她作伴。

謝龍介強調，目前南部的選情已經翻轉，所以現在國民黨要固守中部地區，尤其是南投這兩席立委，如果國會沒有過半，韓當總統就會跛腳，特偵組就會無法成立，所以請大家一定要守護馬文君。

馬文君說，過去幾年民進黨執政，做得並不理想，也無法體會百姓疾苦，因此只有貼近民意的韓國瑜可以了解百姓的需求，只要韓順利當選，相信可以改善百姓的生活。

另外，過去3年多來，很少看到總統和中央官員下鄉到南投關心，像是觀光不振、農業欠收等情況，都沒有看到他們的身影，反而是選舉到了，近幾個月接二連三出現在南投向選民拜託，民眾手上這一票要投給誰，她相信台灣人民的智慧，會做出最好的選擇。

最後馬文君也不忘推薦自己，她說，在地方已經經營9年多，把所有的政績印在紙上，希望鄉親可以繼續支持真正留在地方的文君，她會繼續認真打拼。

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(中時 )