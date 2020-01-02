金融房產股給力 港股大漲逾300點 10:522020/01/02 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港股市2020年首個交易日迎來好彩頭，恒生指數2日早盤走勢飆高，大漲逾300點，漲幅逾1％，受益於大陸降準消息，大陸房產股、金融股成為推動港股走強的主動能。 恒生指數現漲1.18％，報28,522.95點。其中大陸金融股普漲，券商方面中信建投證券漲逾6％、廣發證券漲逾3％。銀行股方面，中國光大銀行、招商銀行均漲逾2％。保險股方面，新華保險漲逾4％，中國太平、中國太保均漲逾3％。 房產股同樣大漲，綠城中國、碧桂園、萬科企業漲幅均逾4％。 (工商 ) #中國 #大陸 #房產 #恒生指數 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 職場新尖兵 星展銀行猛招手 23:002019/12/29 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ 09:002019/12/30 財經 美元交易清淡 紐澳幣相對堅挺 04:102019/12/30 焦點新聞 貴州銀行港股上市首日 跌破發行價 11:202019/12/30 財經 《金融》渣打銀開辦「境外資金匯回專法」業務 15:062019/12/30 財經 女警皮裙藏不住白腿！惹火造型獲熱議 12:472019/12/31 時尚 迎台商 渣打「境外資金匯回專法」業務開跑 19:072019/12/30 財經 上海銀撂忍者 登東京奧運主題卡 19:152019/12/30 財經 中國新視野－G2太空戰 美國GPS對陣中國北斗 04:102020/01/01 全球財經 駿懋網路銀行系統爆故障 08:452020/01/02 財經 財經熱門新聞 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 從光阻劑到7奈米大爆發 台積電靠利器驚艷市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。