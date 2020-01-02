香港股市2020年首個交易日迎來好彩頭，恒生指數2日早盤走勢飆高，大漲逾300點，漲幅逾1％，受益於大陸降準消息，大陸房產股、金融股成為推動港股走強的主動能。

恒生指數現漲1.18％，報28,522.95點。其中大陸金融股普漲，券商方面中信建投證券漲逾6％、廣發證券漲逾3％。銀行股方面，中國光大銀行、招商銀行均漲逾2％。保險股方面，新華保險漲逾4％，中國太平、中國太保均漲逾3％。

房產股同樣大漲，綠城中國、碧桂園、萬科企業漲幅均逾4％。

(工商 )

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