陸股2020開門飄紅 三大股指大漲逾1％ 10:522020/01/02 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股2020年首個交易日開門紅，三大股指早盤持續走高，現漲幅均突破1％，紛紛刷新一年、半年來的高點。 上證指數現報漲1.37％，深證成指現漲1.79％超越2018年5月高點，創業板指漲1.70％亦創2018年5月底以來的新高。此外，包括滬深300、上證50均刷新2018年2月來新高。 大陸A股2日早盤券商股成為大熱門。同時外資紛紛加碼A股，從香港來的北向資金淨流入達人民幣（下同）50億元，滬股通淨流入近31億元，深股通淨流入逾19億元。 (工商 ) #a股 #2018 #新高 #5月 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰金 獲利挑戰新高 04:092019/12/29 證券．權證 赴泰國際觀光客破3900萬人次 創歷史新高 14:182019/12/29 國際 恆生指數創五個月新高 科技股回落 10:322019/12/30 財經 《汽車股》外資買盤加油，和泰車駛上新高 10:342019/12/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：同欣電、太極、聯鈞、勝麗、皇翔、華新科 10:342019/12/30 財經 私募股完成 愛地雅早盤股價大漲逾9％ 11:572019/12/30 財經 《日股》獲利了結，日經指數早盤收跌0.52％ 11:592019/12/30 財經 《電腦設備》明年營運谷底翻，廣錠飆15月新高 12:502019/12/30 財經 永冠 今年出貨挑戰新高 04:102020/01/01 證券．權證 2018本國排行冠軍 僅獲1799.7元 04:102020/01/01 藝文副刊 財經熱門新聞 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 從光阻劑到7奈米大爆發 台積電靠利器驚艷市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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