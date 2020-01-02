大陸A股2020年首個交易日開門紅，三大股指早盤持續走高，現漲幅均突破1％，紛紛刷新一年、半年來的高點。

上證指數現報漲1.37％，深證成指現漲1.79％超越2018年5月高點，創業板指漲1.70％亦創2018年5月底以來的新高。此外，包括滬深300、上證50均刷新2018年2月來新高。

大陸A股2日早盤券商股成為大熱門。同時外資紛紛加碼A股，從香港來的北向資金淨流入達人民幣（下同）50億元，滬股通淨流入近31億元，深股通淨流入逾19億元。

(工商 )