中華經濟研究院今（2）日公布2019 年12 月臺灣採購經理人指數。其中，製造業PMI已連續3 個月呈現擴張，且指數續揚1.3 個百分點至56.2，為2018 年6 月以來最快擴張速度，久違2018年5月、18個月前的高水準。

中華經濟研究院長陳思寬指出，不僅台灣PMI大升，五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續上升，居高於50.0，存貨轉為擴張，都是十分難得的好現象。

「5G應用議題熱絡，廠商對於景氣回溫的感受明顯」，陳思寬說，經季節調整後之「新增訂單數量指數」已連續2 個月維持在60.0以上的擴張速度，且指數續揚0.5 個百分點至61.5，為2018 年1 月以來最快擴張速度。

臺灣非製造業經理人指數（NMI）部份，由於已連續10 個月呈現擴張，2019 年12 月指數回跌0.9 個百分點至54.1，中經院經濟展望中心助研究員陳馨蕙分析，今年提早進入農曆年的拉貨期。NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間呈現上升。

(工商 )