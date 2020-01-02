看準今年春節最少7天連續長假的旅遊旺季，台灣大哥大即日起推出春節原號漫遊日、韓、新、馬、印、菲、泰7國的優惠，凡是申辦4天以上原號漫遊的民眾，就另送2日免費優惠，優惠折抵後，最低只要398元，平均一天99元，就可享漫遊吃到飽，不但划算，CP值也超高，預估將可帶動月銷量成長約兩成。

同時，台灣大亦從即日起，中港預付卡漫遊通首次大降價，最高優惠可打67折。若以申辦5天中港預付卡漫遊通為例，享有71折優惠，漫遊上網原價600元，現僅需429元，立刻省下171元，平均一天只要85元，就能享有上網吃到飽服務，預估這波降價優惠，將可為中港漫遊通帶來2成5的成長。另外，台灣大更全新推出新加坡預付卡漫遊通，4天上網吃到飽只要319元，平均一天79元，出國旅遊上網輕鬆無負擔。

有鑑於日、韓、星、泰、印、菲、馬等地是國人春節出國旅遊的熱門地，因此，台灣大特別規劃「原號漫遊上網，4-30日型」春節限定優惠，從即日起到3／3止，凡是台灣大月租型用戶，申辦「原號漫遊上網，4-30日型」限定優惠，每日僅需199元，再加送2日免費優惠（該優惠上網索取時間到2／6止），以申辦4日原號漫遊為例，原本須付796元，現在只要對半價格398元，就可享漫遊吃到飽。

台灣大表示，透過台灣大官網或台灣大客服APP申辦原號漫遊服務，僅需填寫欲前往的國家及出國時間資訊就可輕鬆完成，可省去抽換SIM卡、租借WiFi機的不便，吃到飽用量還可分享給同行友人。欲前往日、韓、星、泰、印、菲、馬的台灣大月租型用戶，申辦春節限定「原號漫遊上網，4-30日」優惠方案，在3／3前出國皆適用。至於非台灣大月租型用戶，則可使用「預付卡漫遊通」享受上網吃到飽；新用戶則須攜帶雙證件到台灣大門市親自申請；而已是台灣大預付卡用戶，則可直接上台灣大網路門市儲值申辦。

(中時 )