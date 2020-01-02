國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝發現選舉公報上，自己的政見字體小到不行。(曹婷婷攝)

台南市立委選舉政見發表會今天登場，上午首場為第一選區立委候選人發表政見，國民黨立委候選人蔡育輝到場發現選舉公報字體小到不行，怒斥「我的政見被消失」，質疑選委會「難道沒發現我的政見字太小嗎？」選委會回應，刊登政見均為候選人提供圖檔，為避免失真，以等比例方式將候選人提供政見圖檔編排於公報，強調絕無不公。

蔡育輝今天上午到地方有線電視台舉行政見發表會，他到場才赫然發現，牆上張貼第一選區的選舉政見公報上，7位候選人當中，自己的政見字體最小，他不滿表示，第一選區都是年長者居多，「這種字體叫民眾怎麼看得清楚？」

仔細看第一選區選舉公報，民進黨賴惠員、國民黨蔡育輝都繳交PDF檔，兩人字體其實都不若其他候選人來得大，蔡育輝也直言，好在賴惠員公報字體也跟他差不多，不然真的會讓人費解。

選委會強調，選舉委員會編印選舉公報，應使所有候選人及政黨公平使用選舉公報版面。依據該辦法第8條規定：「……，候選人及政黨有提供與書面政見內容相同之電子檔，且符合規定格式者，依電子檔內容編排…。」另為避免候選人所提供圖檔失真，以等比例編排於公報中。

選委會強調，選舉公報將於1月3日前派送各區公所後，由各區公所於法定期限前派送至各家戶。

(中時 )