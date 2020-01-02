中華汽車(2204)攻春節前車市旺月銷售，除了參加2020世界新車大展展示最新車款及電動概念車，元月開始，中華三菱祭出買新車送機票等優惠，衝刺年前買氣。

2020世界新車大展邁入新年度的第一天，中華三菱隨即祭出新年度購車優惠，讓觀展民眾及未至車展的消費者都能同步享有購車福利。中華三菱推出「雙宿雙飛遊日本」優惠延續，凡1月22日前購買且完成訂車及領牌旗下COLT PLUS、OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER、ECLIPSE CROSS、PAJERO任一車種即可獲得日本五大城市雙人來回機票，並參加月月抽日本東京賽事5日雙人自由行。

此外，中華三菱針對SUV車款持續祭出不同優惠方案，日本原裝跑旅ECLIPSE CROSS加速衝刺銷量，除了提供舊換新11萬元限時回饋三大優惠外，本月持續限時加碼贈送日本五大城市雙人回來機票；國產SUV OUTLANDER本月推出全車系免費升級安全配備。

近幾年三菱汽車聚焦在未來車款與環境共生能源的開發，本次車展最大亮點之一即是首度登台的高性能電動跨界SUV的未來概念車MITSUBISHI e-EVOLUTION Concept，同步登台亦包括了PHEV chassis model的概念結構，最大賣點在其插電式混合動力系統，不僅動力比擬汽油車款，節能效應領先HYBRID車型。尤其支援Vehicle to Home(V2H)機能，在歐美各國成為下一代生活永續能源供給的主要來源之一，能將驅動電池電能輸出作為家用電源或緊急狀況下的應急電源使用。中華三菱特別安排「名人來菱」活動，邀請到專業車評至車展現場進行遊戲互動來解說V2H。

(時報資訊)