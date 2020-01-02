在美股收高、中國人民銀行降準兩碼釋出強力貨幣8000億人民幣以及美中貿易初步協議將於1月15日在白宮簽訂等因素激勵，台股在台積電(2330)領軍反彈下，開盤走高，盤中重新站回所有均線之上，預估今日成交金額約1400億元。

台股新曆年開紅盤，台積電、大立光(3008)等蘋概股開高，指數重回12000點之上，陸、港股也在人行降準激勵走強，陸股漲幅達到1.2～1.4％，推升台股盤中漲勢。

分析師指出，台股歷經波段上漲後，結構上呈現量增價漲、量縮價跌，還是維持多頭格局。指數雖然去年最後一個交易日失守5、10日均線，但今天隨即快速站回，依舊相當勇健，短線拉回不破月線支撐，多方仍主導盤勢。

短期間國際股市仍受到政策面帶動，有機會持續創高，除了美中貿易戰訊息偏正面外，大陸人行降準時間是場「及時雨」，提振經濟以「穩增長」更具有重要意義，也對去年指數表現相對落後的陸股有抬升作用。

凱基投顧統計，近10年元月大盤漲多跌少，上漲機率達70％，最近3個年度元月平均漲幅約2.8％；且自2000年起，台股20年期間共有7次，當年度指數高點收在第4季，次年度第一季普遍都還會見到新高點，以過去統計來看，元月走勢相對樂觀。

(時報資訊)