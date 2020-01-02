台積電(2330)股價今早開高走高，帶領台積電供應鏈及半導體設備股再度轉強。隨著美中貿易衝擊趨緩，研調機構預期今年全球晶圓廠設備投資將創新高，對台廠有利，先前一波股價飆漲後休息，今早包括京鼎(3413)、帆宣(6196)等隨著台積電走揚。

根據國際半導體產業協會（SEMI）日前公布，北美半導體設備11月出貨金額達21.21億美元，改寫15個月以來新高，SEMI指出，11月出貨金額表現強勁，可望一路延續到年底。北美半導體設備出貨金額12月估將持續成長。

SEMI日前公布最新報告亦指出，原估2019年全球晶圓廠設備投資將較2018年衰退18%，但下半年在邏輯晶片成長力道強勁，加上記憶體投資亦開始升溫，因此將去年晶圓廠設備投資金額年減幅度預估修正為7%，減幅大為縮小。

整體來看，半導體產業市場於2019年上半年受到美中貿易衝擊，影響產業投資意願，但進入下半年之後，台積電不斷朝向先進製程發展，領軍邏輯晶片市場投資金額放大，加上記憶體需求明顯升溫，因此投資紛紛回籠。

SEMI預期2020年，記憶體投資力道可望顯著回溫，帶動今年全球晶圓廠設備投資創新高，這將對台廠有利，像是設備相關供應商如京鼎(3413)、帆宣(6196)及EUV光罩盒製造商家登(3680)等廠商今年接單將可望持續暢旺，推動業績成長。

京鼎去年第四季業績將創2019年全年最高，今年第一季仍不淡，可望比去年同期成長，今年營運將重回成長軌道。

(時報資訊)