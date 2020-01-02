別和財神擦身而過！財政部提醒，108年7-8月統一發票，還有3張千萬獎項無人領取，中獎人須在今年1月6日前到指定地點領獎，其中一張千萬大獎是Google開出的雲端發票，中獎通知信可能被歸為垃圾郵件，民眾不妨檢視Email信箱，過年前說不定可以領一個大紅包。

108年7-8月期統一發票目前尚有3張千萬發票沒人領獎，根據中獎清冊，3張分別在Google Play花費30元購買應用程式、統一超商花費258元以及麥當勞花費130元。中獎者應至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌獎，領獎日到今年1月6日止。

財政部提醒，民眾的雲端發票若中獎，電子發票整合服務平台將會寄送中獎通知到信箱，這時可透過兩種方式兌獎。一是使用財政部「統一發票兌獎」APP，透過載具歸戶功能將電子郵件載具歸戶，就可用APP領獎功能讓獎金存入指定帳戶；二是點選中獎通知信中的連結獲得一次性密碼，中獎人必須據此密碼在48小時內至超商多媒體服務機列印中獎發票證明聯，再到兌獎服務據點領獎。

財政部賦稅署表示，使用載具儲存雲端發票好處多，於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，也可對15組100萬元、1萬5000組2000元及40萬組500元的雲端發票專屬獎中獎號碼，鼓勵民眾多以載具儲存雲端發票，中獎機會更多。

(中時電子報)