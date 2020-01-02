檢警調查處網路假訊息引發爭議，刑事局表示，警政署在2018年11月1日已訂定網路假訊息案件流程，從警察機關受理或接受舉(告)發假訊息案件、製作筆錄、涉及其他行政機關移請認定訊息真偽，以及最後移(函)送地檢署或法院後續偵審的流程。

警方表示，假訊息案件因違反法條不同，有不同之態樣類型，且網路傳播速度快，如傳遞不實非洲豬瘟、登革熱疫情等，易造成民眾恐慌，不利防疫工作推動，必須加以澄清查辦；另有關只辦藍不辦綠的爭議，警方指並非事實，稱警察機關均秉持依法行政，於接獲民眾、參(候)選人檢具相關事證報案後，依法偵處。

警方統計，去年警察機關受理的假訊息案件共計415件，除有妨害名譽、恐嚇危害個人安全外，有165件是涉及危害公眾秩序、公共安全、災害防救等案件，例如去年1月「散布桃園爆發豬瘟疫情」、2月「高雄爆發今年首例登革熱疫情」、4月「北市松仁路地震爆裂案」、7月「高雄下雨淹水了」、10月「桃園市宣布下班不下課訊息」、11月「某超商宣佈重大事件。旗下飲品全都用越南茶葉，含劇毒代奧辛」等，都跟民眾生活息息相關，造成生活恐懼，警察機關均立即追查。

(中時 )