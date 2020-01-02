班次時刻表。（台鐵提供）

班次時刻表。（台鐵提供）

班次時刻表。（台鐵提供）

班次時刻表。（台鐵提供）

今日零時起，台鐵開放16日至30日春節假期東部幹線對號列車訂票。台鐵局表示，截至2日上午9時止，已完成22萬5808筆、43萬9588張訂票，最大量訂票發生在前面十分鐘，完成逾11萬筆、22萬餘張訂票。逾期未取的車票，兩天後重新釋出。明天凌晨零時，西部幹線車票開賣。

台鐵局運務處營業科長許民杰表示，與中華電信持續優化訂票系統效能，訂票狀況十分順暢，前10分鐘完成逾11萬筆、22萬張訂票，同時可在線數，台鐵設定的目標設在60萬，因為今年假期長度不一，跟去年同期不同，故連線數在預期的連線數字內；目前23、24日台東、花蓮已訂購一空，回程熱門班次則是收假前一日及收假當日，中長途都已售完。

台鐵局呼籲已完成訂票的旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於1月4日上午9時重新釋出。

截至上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

1月22日12時以後至1月23日18時以前，長途自強號座位已售完，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

(二)台東、花蓮往台北方向

1月28日8時以後至1月29日20時以前，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

二、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

各日期、時段均尚有座位。

(二)台東往高雄方向

1月28、29日11-17時長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

三、其餘日期、時段東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

四、加開北花對號區間快車預訂概況：

1月23-25日台北往花蓮5684、5686次座位已售完，1月28、29日花蓮往台北5685、5687、5689次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

(中時 )