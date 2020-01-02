聯想手機12月31日進行換帥，聯想集團副總裁、手機業務負責人常程宣布離職。如今「常掌櫃」的下一落腳處答案馬上浮出，小米董事長雷軍2日早在微博發文，歡迎常程加入小米，擔任小米集團副總裁，負責手機產品規劃。
小米董事長雷軍宣布常程加入小米的消息，2日早小米股價報漲約3％。除常程之外，雷軍在2019年的1月2日也曾宣布前金立總裁盧偉冰加盟小米，而盧偉冰一年來也率領紅米打下好成績，一年之後的1月2日，雷軍再次宣布手機圈要角加盟，盼望常程再複製一次盧偉冰路線。
常程在2019年12月31日早上在個人微博宣布離職消息，並列出多年在聯想的工作歷程，最後表達「19年成長在聯想，感悟、感謝、感恩」。
另一方面，聯想手機則由來自台灣的趙允明接手，趙允明曾深耕英特爾，並在2018年加入華碩擔任營運長。不過加入華碩不到一年的時間趙允明便閃離，在2019年7月正式加盟聯想。
(工商 )
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