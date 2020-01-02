住展雜誌今（2）日公布最新市調指出，最近一年房市回溫，房價也緩漲向上，其中大台北都會區以「五淡湖」，房價表現最旺；展望2020年，房價仍不看淡。

房地產市場雖然復甦，但新建案價格表現卻讓人捉摸不定！據住展雜誌今天公布的最新調查指出，2019年大台北行政區房價變化，漲幅前五名與跌幅前五名的名單，都出乎意料之外。

住展雜誌統計，2019年大台北主要行政區新成屋、預售屋成交價格變化，其中漲跌幅前五名依序為為五股、淡水、內湖、永和、新店。

至於，跌幅前五名，依序為：八里、泰山、南港、大同、松山。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年房市景氣復甦，大台北主要行政區房價漲多跌少。如果外部環境沒有出現重大變數的話，預期今年房價表現也會很穩定。

其中全年房價漲幅最大的五股，去年房價站上30萬／坪大關，較前年底上漲1.5萬／坪，漲幅約5％。

淡水則由27.8萬／坪漲至29.1萬／坪，漲幅約4.7％。

內湖同期漲幅約4.3％，房價約為73.1萬／坪。

(工商 )