戴德梁行今（2）日公布2020年商用不動產市場展望報告指出，2020年辦公市場持續加溫，今年建商「獵地」將多箭齊發！都更、捷運聯開、危老和自地自建、地上權等，可望持續加碼。

戴德梁行協理薛惠珍表示，台北市辦公室空置率目前已降到4.5％，正面臨大缺貨，其中信義計畫區只有2.8％，全年需求約4.3坪；預估2020年由於沒有新樓完工，應該翻不動了，空置率將持續下降。

薛惠珍表示，目前台北市每坪月租平均約2,580元，其中信義區最高，達3,170元。

至於內湖科技園區，西湖段只剩下0.9％的空置率，幾乎沒有供給可選。

另外在南港，跑出來很多新生地，台鐵地面層因地下化後，台鐵局出現不少新生地，透過與民間公司像壽險公司合作，活化資產。最近南港輪胎、僑泰興、國產等，也紛紛啟動活化資產計劃。

薛惠珍表示，預期三到五年後，這一波新開發的辦公大樓，將會一棟棟完工落成，屆時可望解除供給吃緊的窘境；不過，也會進入另一波供給高峰。

據調查，2020年將兩棟新完工大樓，包括元大人壽、中國人壽總部大樓，約2.5萬坪，但多屬於自用。

在土地市場方面，2019年全台土地成交總額已突破3,000億元大關，改寫台灣史上最大量紀錄，足足比歷史次高量高出1,200多億元。

(工商 )