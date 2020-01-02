日常飲食中幾乎每天都會吃的雞蛋，富含蛋白質、卵磷脂、維生素及礦物質，營養價值高，不過你可能不知道，被視為超營養組合的生雞蛋和納豆竟然不能一起吃，否則營養會大打折扣，此外，還有3種看似健康的吃法，甚至對身體有害！

《早安健康》報導，營養師表示，下列4種常見的食物組合最好不要一起吃，甚至恐暗藏致癌風險，完全顛覆了一般人的既有觀念：

1. 雞蛋+納豆

許多人習慣將納豆與生雞蛋拌在一起，認為一次可以吃進兩種營養，不過日本營養師羽賀敦子表示，生雞蛋的蛋白中含有的「鏈親和素」，會阻止納豆的生物素吸收，甚至直接將它排出體外。

2. 番茄＋小黃瓜

雖然番茄富含維生素C，但由於小黃瓜裡含有維生素C分解酶，會破壞維生素C，阻礙營養吸收，而且兩種水果屬涼性，因此時常出現在沙拉中的組合「番茄＋小黃瓜」其實不宜一起吃。

3. 烤魚＋醃漬物

吃日式燒烤時常搭配醃漬物，認為可以去油解膩，沒想到卻暗藏致癌風險！魚含有豐富的優良蛋白質，分解後會變成胺，而醃漬品中含有的亞硝酸與胺在體內結合，就會產生致癌物質亞硝胺。健康專欄作家Keiko Patzwaldt建議，吃烤魚時淋上新鮮檸檬汁，有助於抑制致癌物質的生成。

4. 炸薯條+啤酒

被視為美味組合的「啤酒+薯條」，殺傷力竟遠比單吃薯條或單喝啤酒更嚴重。因為肝臟分解酒精時，會產生促進脂肪增加的酵素，這時再吃薯條或炸雞等脂肪量高的食物，會加速脂肪吸收，容易形成脂肪肝。

(中時電子報)