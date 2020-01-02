士林地方法院今（2日）上午在內湖院區民事辦公大樓舉辦「勞動調解委員授證典禮」，院長蔡彩貞表示，勞動事件法修新制上路，將由法官及勞動組、事業組調解委員，各1位共同組成，期望透過先行調解，借重調解委員在業界的專才、經驗，讓勞資爭議進入法庭爭訟前，先化解癥結。

士林地院因應勞動事件新制全面強制調解，特別增設3間調解室，分別命名「和諧」、「圓滿」、「雙贏」，讓勞資爭議從進入法院一進門，詢問調解室的位置，就把目標結果掛在嘴上，而調解室的色調，法院也精心設計粉綠色、粉紅色柔和色系，達到溫馨的一面。

另外，每間調解室均配置特殊設計的調解專用的T型會議桌、可以3方通話，可視訊連結電腦設備及共享使用的評議室及相關事務機器，

勞動專庭庭長蔡志弘表示，勞動專庭設法官6位、調解委員42位，全部都是人情練達的「黃金團隊」，透過調解委員的專業的服務，協調有爭議的加班費、資遣費，期望當事人花真心誠意花1個半小時調解，讓案件迎刃而解。

蔡志弘更期許，勞資爭議能解決，企業勞工才能將心力花在生產力，避免不必要的內耗。

(中時 )