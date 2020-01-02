前總統馬英九（中）南下台中與國民黨立委候選人江啟臣（左）合體發送鼠年春聯，許多鄉親排隊領取、合照。（王文吉攝）

前總統馬英九（右）南下台中發送鼠年春聯，並為國民黨立委候選人江啟臣（左）拉抬人氣。（王文吉攝）

前總統馬英九2日南下台中發送鼠年春聯，並為黨籍立委候選人拉抬人氣，針對蔡政府強行通過反滲透法，他直指，蔡總統匆匆忙忙這樣做，目的不是為了反中共滲透，而是對付自己的國人。馬並強調，民進黨當年一再強調言論自由、民主程序，蔡總統完全忘記她的初衷。

媒體問到反滲透法趕在這個會期通過，是否造成社會對立？馬英九說，範圍這麼廣、規定這麼嚴、用語這麼模糊的法律，卻沒有經過非常審慎的提案，主管機關行政院也沒有提出版本，這是一個完全不符合程序正義的法案。

馬英九強調，蔡總統匆匆忙忙這樣做，目的不是為了反中共滲透，而是對付自己的國人，非常非常糟糕，而且會造成國內很大的問題。

至於趕在選前通過，民進黨是否對於立委國過半沒有信心？馬英九認為，這也可能是一個因素，希望這一段時間可以利用反滲透法來打擊異己，先前沒有法律時，還不是利用社會秩序維護法，去調查台大教授蘇宏達。

馬英九說，像這樣的做法都不符合民主國家的原則，「我想蔡總統也知道，民進黨當年一再強調言論自由、民主程序，這點她完全忘記她的初衷」。

江啟臣則感謝馬前總統撥空到台中發春聯，並表示，看到這麼多鄉親來拿春聯，對自己舉選情非常有信心，籲選民1月11日一定要出來投票。也希望任何立法不應該為了選舉，倉促立法不符合民意、立法程序及程序正義。

(中時 )