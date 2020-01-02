針對國軍UH-60M黑鷹直升機今早發生事故，韓國瑜競選總部總發言人王淺秋表示希望全員平安，全力搜救才是最重要的第一要務，韓陣營表達關切及祝福，也希望大家一起為他們祈福，至於為何迫降等該檢討的部分，等搜救結束再討論。

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(中時 )