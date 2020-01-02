黑鷹失事／韓國瑜陣營：搜救是第一要務 11:102020/01/02 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王淺秋。（黃福其攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對國軍UH-60M黑鷹直升機今早發生事故，韓國瑜競選總部總發言人王淺秋表示希望全員平安，全力搜救才是最重要的第一要務，韓陣營表達關切及祝福，也希望大家一起為他們祈福，至於為何迫降等該檢討的部分，等搜救結束再討論。 ＃2020大選＃總統＃韓國瑜＃黑鷹直升機＃UH-60M＃王淺秋 (中時 ) #韓國瑜 #搜救 #直升機 #黃福其 #希望 也許您會感興趣 推薦閱讀 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 辯論會韓國瑜第一階段申論全文 14:462019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 辯論會情緒激動！黃暐瀚：韓沒有變 就是愛恨分明 11:562019/12/30 政治 韓台中造勢現翻轉契機？陳美雅看到這一幕好感動 07:592019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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