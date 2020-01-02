（不斷更新）黑鷹直升機上午傳出在新北市坪林、烏來山區失事，機上還有多名高階首長，新北消防局目前派員在烏來分隊集結，確認正確位置後，再出發救援，目前現場由消防局長黃德清指揮。

特搜集結完畢，目前分2梯次，第1梯次特搜14和烏來義消5個19人，將由分隊前往桶後林道，入山搜救。

新北市長侯友宜第一時間接獲消防局通報黑鷹直升機迫降烏來，立即指示全力搜救，侯市長目前也趕赴前進指揮所了解最新狀況。

新北市長侯友宜趕到烏來黑鷹救援指揮中心了解。（讀者提供/吳家詮傳真）

黑鷹直升機上午傳出在新北市坪林、烏來山區失事，機上還有多名高階首長，新北消防局目前派員在烏來分隊集結。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)