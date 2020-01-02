民進黨首次全國同步站路口拜票，台中市第五選區綠營立委候選人莊競程2日上午在北屯路和進化路口向民眾揮手拜票，一旁莊競程及小英總統的Q版人像立牌，吸引路人目光，有支持者回應比出2的手勢，表達支持之意；莊競程說，希望北北屯的民眾，給年輕、專業的他1個進入立法院的機會，他一定會光榮北北屯。

莊競程手戴2號大手套，與前市府社會局長呂建德及前立委何敏豪，在路口拜票，爭取選民支持；莊競程表示，早上拜票看見家長載著小孩上學，他今年才結婚，知道現在年輕人成家養小孩的負擔越來越重，所以他會爭取自行照顧育兒津貼從現行的2500元提高至6000元，並且爭取放寬減稅標準，讓更多年輕人受惠，讓年輕父母敢生也養得起。

莊競程表示，希望大家給年輕專業的他一個機會，進入立法院，他的專業是生醫工程，長期研究老人醫學跟預防醫學，未來如果能夠進入國會，將可以協助小英總統推動長照政策，同時也照顧長輩，他呼籲大家，在1月11日一定要出來投票，維護台灣的民主自由。

(中時 )