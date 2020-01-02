住展雜誌統計，2019年大台北主要行政區新成屋、預售屋成交價格變化，其中漲跌幅前五名依序為為五股、淡水、內湖、永和、新店，跌幅前五名依序為八里、泰山、南港、大同、松山。五股、淡水房價跌深回彈，新建案價格漲幅最大的五股，去年房價站上30萬／坪大關，較前年底上漲1.5萬／坪，漲幅約5％。漲幅第二高的淡水，則由27.8萬／坪漲至29.1萬／坪，漲幅約4.7％。

去年大台北房價跌勢最重的八里區，房價跌掉2.2萬／坪，跌幅逾9％。何世昌指出，受到台版迪士尼胎死腹中的衝擊，以及新北、桃園等多處房價2字頭新興重劃區分食客源之下，八里位置較邊陲且又缺乏重大設加持，市況雪上加霜，業者不得不降價來吸引消費者。

外界意外是跌幅第三高的南港，雖然南港去年利多不斷，但房價卻跌約2.7％。南港房價下挫的主因，研判應是漲多修正的緣故。由於南港房價於2018年就已率先止跌上揚，一度漲近70萬／坪大關，去年房價稍作修正，尤其成屋餘屋案普遍降價，顯示買氣並未太突出。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年房市景氣復甦，大台北主要行政區房價漲多跌少。如果外部環境沒有出現重大變數的話，預期今年房價表現也會很穩定。五股與淡水房價漲幅較大的主因，都屬於跌深反彈。由於這兩區前一波房價修正幅度較深，去年因景氣好轉而房價持續回升。五股房價上揚的另一個因素，是因為去年出現數個低總價、高單價的迷你房型建案，因而拉高均價。

漲幅第三高的內湖，同期漲幅約4.3％，房價約為73.1萬／坪。內湖房市幾乎都看內科的臉色，因電子科技業景氣順風，內科就業市場與購屋需求同步擴張，成為推升房價的動力。

何世昌說，北台灣去年房市處於持續復甦的階段，大台北整體房價處於緩漲的格局，下跌的區域大多只跌1％～2％，上漲的區域的漲幅稍大，多落在2％～5％之間。因價格走勢仍算溫和，今年民眾若想買房子，不必被喊高價的天價案嚇到，按目前合理行情出價就有機會成交。

(時報資訊)