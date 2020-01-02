國泰金(2882)旗下國泰證券國際金融業務表現強勁，去年前11月複委託業務市占率超過21％，領先同業，複委託投資商品29個，涵蓋全球主要市場共，滿足不同投資屬性與投資需求的自然人或法人投資者。

國泰證券複委託業務目前在國內證券產業居於領先地位，根據證券商同業公會統計，國人透過證券商買賣外國有價證券，累計至2019年1～11月總成交金額為2.25兆元新台幣，國泰證券累計前11月市占超過21％，呈現遙遙領先。

此外，國泰證券提供一般投資人與機構法人一個完整的投資商品平台，目前複委託投資商品已涵蓋全球主要市場共29個，橫跨五大洲，透過國際知名策略夥伴，所提供的投資標的多元，如海外股票及債券、境外基金與境外結構型商品等，全方位滿足不同投資屬性與投資需求的自然人或法人投資者。

國泰證券複委託業務於2019年更著重普惠金融的功能，只要透過國泰證券「複委託定期定股」服務，就能以小額資金布局優質美股企業，截至2019年底，共提供65檔標的做為客戶投資布局海外的選擇，分別有30檔股票、25檔ETF及10檔特別股，舉凡蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、英特爾(Intel)、波克夏(Berkshire)等，申購門檻1股起跳，小額資金也能透過長期定期定股規律扣款，分享美國大型優質企業獲利成長的果實，進而達到將資產有效放大的目標。

(時報資訊)