合勤控(3704)旗下合勤科技(Zyxel)今(2)日宣布，領先台灣業界率先推出採用G.hn wave 2網路標準技術，並榮獲2020年台灣精品獎肯定的PLA6456電力線上網設備，可將家中電線轉換成有線網路延伸到更廣的範圍，同時獲得更快的傳輸速度，滿足8K視頻串流及線上遊戲零延遲的需求。

合勤近期全新推出的PLA6456 G.hn電力線上網設備領先台灣業界，是第一個採用G.hn wave 2標準技術的電力線產品。G.hn不僅提供了更好的抗干擾和可靠性，傳輸速度更是Home Plug AV的兩倍。PLA6456不僅將電力線轉換成快速、可靠的網路，而且擁有額外的電源插座設計，不會占用牆壁插孔。將兩個PLA6456插入家中的任何電源插座，電力線立即變成網路線，不再需要實體佈線。按下PLA6456上的同步按鈕，即可快速安全地建立加密(AES 128-bit)網路連線。當沒在使用時會自動進入待機模式，減少耗電量最高可達90%。

合勤智能生活事業總處資深協理蘇元祺表示，隨著更多高解析影音內容上線，PLA6456提供了卓越的性能和低延遲的表現，讓影音娛樂體驗達到極致，其採用的G.hn技術，支援更強大的網路傳輸需求，利用最新技術幫助家庭用戶延伸網路到每個角落，隨插即用，不再需要複雜的設定，也不會因佈置實體線路而破壞視覺美感。

合勤認為，對許多家庭用戶而言，透天厝、多隔間或水泥牆的住家，無線訊號不易穿透、WiFi經常不敷使用，且認為有線傳輸比WiFi來的更可靠；而電力線上網設備沒有複雜的設定，更不需額外再拉實體線路，即能建構高速網路，為家用網路多元解決方案的最佳選項。

(時報資訊)