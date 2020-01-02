創業家兄弟(8477)旗下生活市集自有品牌衛生紙2019全年熱銷逾800萬包，短短一年就躍升快消品銷售冠軍，看準衛生紙品類在電商的買氣崛起，並著眼綠色經濟，同時希望提供更具質感的衛生紙以滿足不同消費族群的需求， 2020年1月1日推出「生活市集質感環保衛生紙」，正式投入環保日用紙品市場，期望透過新自有品牌產品線開拓分眾化客源，為新年度增添成長動能。

生活市集運用AI技術分析站內消費大數據，掌握消費者對於衛生紙的網購需求，自2017年底起強打「買衛生紙就上生活市集」的行銷廣告、帶動衛生紙成為站內熱銷商品；2018年底正式推出首支自有品牌商品「生活市集溶水抽取衛生紙」，以5大特色、深具競爭力的價格搶市，上市至今穩坐站內衛生紙類商品熱銷冠軍，並帶動站內衛生紙整體銷量持續攀升，2017-2019年期間，生活市集衛生紙整體業績翻倍成長。

生活市集發現訴求再生資源、標榜溶於水的環保產品越來越受到矚目，然而根據經濟部工業局在2018年2月指出，台灣環保衛生紙使用率僅5％，比例遠低於歐美及日本等先進大國，而截至2018年12月底為止，環保署綠色生活資訊網上登錄的環保衛生紙僅有18款，選擇有限，且環保衛生紙紙質通常不潔白，較為粗糙，價格帶約在單包9-15元之間，較坊間一般衛生紙單包6元起跳，價格相對不具價格競爭力，都是讓消費者卻步的原因之一，這也成為生活市集投入環保日用紙品市場的重要原因。

2020年生活市集持續瞄準消費者對於民生必需紙品的的龐大需求，1月1日正式推出「生活市集質感環保衛生紙」，產品在製造上以使用100％再生紙漿、高規格製程、可溶於水材質等三大特色，讓消費者使用環保衛生紙也能兼顧舒適性與安心。「生活市集質感環保衛生紙」即日起開始預購，單包售價殺破9元，在使用環保衛生紙不砍樹善盡地球永續責任的同時，兼顧高CP值及提升生活質感。

(時報資訊)