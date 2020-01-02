中央銀行今（2）日宣布，「庚子鼠年生肖紀念套幣」將於1月14日在臺灣銀行各分行通路開賣！

央行發行局局長施遵驊表示，銷售採取現場排隊方式，每人每次限購一套。有意在購買前先行了解的民眾，也可以上央行網站或券幣數位博物館網站瀏覽。

央行紀念幣向來受到收藏人士偏愛，施遵驊說，今年的套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

「庚子鼠年生肖紀念套幣」是央行發行生肖紀念套幣的第三輪、第四套，每套內含1英兩鼠年銀幣（面額新台幣100圓）及10圓銅合金幣各一枚。銀幣部分，正面圖案為鍍金的「鼠」圖樣主題。

施遵驊說明，今年紀念幣的背面圖案為台灣元宵節慶、極具在特地特色的台南鹽水蜂炮活動，銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，背面則為部分上彩的「醉芙蓉」。

(工商 )