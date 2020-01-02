搭載參謀總長沈一鳴等高階將領的黑鷹直升機失事，依紀錄顯示，從起飛到失聯只有37分鐘。

今早傳出，黑鷹直升機在宜蘭西北與烏來交界迫降。目前機上人員仍在搜救中。
今早傳出，黑鷹直升機在宜蘭西北與烏來交界迫降。目前機上人員仍在搜救中。

詳見表格，為大致流程；沈一鳴等人是上午七點五十分從台北松山機場起飛，大約八點二十五分左右傳出失聯。

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(中時電子報)

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