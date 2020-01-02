黑鷹失事／起飛到失聯僅約37分鐘 通報流程曝光！ 11:142020/01/02 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳國防部一架黑鷹直升機失聯，包含參謀總長、總政戰局長等高階將領都在機上。（中時資料照，范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搭載參謀總長沈一鳴等高階將領的黑鷹直升機失事，依紀錄顯示，從起飛到失聯只有37分鐘。 今早傳出，黑鷹直升機在宜蘭西北與烏來交界迫降。目前機上人員仍在搜救中。 詳見表格，為大致流程；沈一鳴等人是上午七點五十分從台北松山機場起飛，大約八點二十五分左右傳出失聯。 影 》擔心收傳票？原來國安局監控無所不在....專業手法曝光！ 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運卻大不同... 黑鷹失事／生還者曹姓中將 現場說明最新情況！ 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 宜全面檢測安全性能 韓國瑜李佳芬選前不合體？韓競辦終於回應了！ 影》 黑鷹失事／國防部記者會 (中時電子報) #國防部 #黑鷹直升機 #失聯 #參謀總長 #政戰局長 #黑鷹失事 #沈一鳴 也許您會感興趣 推薦閱讀 大選日國軍輪流返鄉投票 國防部：僅約5千人無法投票 12:162019/12/31 軍事 黑鷹直升機失事 總長與高階將領在機上 09:592020/01/02 政治 黑鷹失事／去年10月才成軍 UH-60M黑鷹直升機竟出事故 10:012020/01/02 政治 黑鷹直升機驚傳墜機 10名高階軍官在機上 10:372020/01/02 社會 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 10:032020/01/02 政治 黑鷹失事／1974年昌平演習 曾造成13名高階將領殉職 10:552020/01/02 政治 黑鷹失事／蔡英文總統指示：全力搜救 10:172020/01/02 政治 黑鷹迫降》國防部初步說明直升機迫降 証實參謀總長在上 10:162020/01/02 政治 黑鷹失事／軍聞社記者陳映竹獲救 10:272020/01/02 政治 黑鷹失事／行政院：沈一鳴在機上現正全力搜救 10:272020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事／同為參謀總長搭軍機 他命運大不同... - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號 - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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