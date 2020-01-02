參謀總長沈一鳴今（2）日率高階將領，預計前往宜蘭東澳嶺雷達站，慰勞雷達站官兵，上午飛機從松山機場起飛後，墜落在宜蘭福山山區。目前仍有2人失蹤，軍事專家施孝瑋指出，若在飛機迫降過程中人員遭拋飛，有可能受傷骨折，無法自主搜救。

黑鷹直升機失事，目前已尋獲多人，確認皆有生命跡象。參謀總長沈一鳴傳出已經獲救，但政戰局副局長于親文、情次室助理次洪鴻鈞少將2人尚無訊息，仍在搜尋中。

施孝瑋接受《中天新聞》採訪，分析機上座位，指出飛機是滿載的狀況下失事，若人員坐在門邊的位置，在飛機迫降與地面接觸時，可能被拋出地面，即使門沒打開，也可能從前面窗口拋飛。

若飛機本身狀況沒太嚴重，施孝瑋說，在飛機接觸到山區地面時，因坡度大，也可能會在飛機翻轉過程中遭拋飛，恐造成骨折等傷勢，無法自立搜救，也無法自行與搜救人員會合。

另外，施孝瑋也指出，雖然目前天氣狀況沒有太差，但中午過後山區可能起雲，軍方及搜救人員要趕緊掌握時間進行搜救。

(中時電子報)