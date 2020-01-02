台灣彩券推出刮刮樂新品，並邀請知名藝人陳美鳳代言，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂年節氛圍。（王英豪攝）

迎接2020年，台灣彩券推出首波刮刮樂5款新品，並邀請陳美鳳代言，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂年節氛圍。（王英豪攝）

迎接2020年，台灣彩券推出首波刮刮樂5款新品，總經理蔡國基表示，其中去年春節熱銷的「2000萬超級紅包」，發行金額從去年80億元增加到100億元，更邀請知名藝人陳美鳳代言，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂年節氛圍。

(中時 )