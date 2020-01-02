迎接2020年台灣彩券推出首波刮刮樂5款新品 11:332020/01/02 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣彩券推出5款刮刮樂新品，總經理蔡國基表示，其中去年春節熱銷的「2000萬超級紅包」，發行金額從去年80億元增加到100億元。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣彩券推出刮刮樂新品，並邀請知名藝人陳美鳳代言，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂年節氛圍。（王英豪攝） 迎接2020年，台灣彩券推出首波刮刮樂5款新品，並邀請陳美鳳代言，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂年節氛圍。（王英豪攝） 迎接2020年，台灣彩券推出首波刮刮樂5款新品，總經理蔡國基表示，其中去年春節熱銷的「2000萬超級紅包」，發行金額從去年80億元增加到100億元，更邀請知名藝人陳美鳳代言，傳達「刮刮樂讓過年更快樂」的歡樂年節氛圍。 (中時 ) #刮刮樂 #彩券 #新品 #生活 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜喊出推動全台「六塊肌計畫」 22:312019/12/29 政治 太極2020年營運看俏 股價漲停慶祝 09:572019/12/30 財經 《光電股》太極亮燈漲停，廣運集團同high! 10:342019/12/30 財經 《科技》12月面板報價反彈，2020年供需逐步穩定 11:252019/12/30 財經 需求推升及政策支持帶動 陸IC產能明年持續擴張 11:352019/12/30 財經 《台北股市》蘋果將推平價手機，金鼠年Q1台股不淡 12:502019/12/30 財經 全球經濟「慢球化」 2020年台灣向上轉折的關鍵年 13:032019/12/30 財經 蘋果將推平價版手機 2020年Q1淡季不看淡 14:422019/12/30 財經 陸商務部：2020年6月前可完成RCEP法律文本審核 16:502019/12/30 財經 旅遊控必看！飽和色硬殼登機箱、新年金色限定包款玩色開賣 17:212019/12/30 時尚 生活熱門新聞 氣炸鍋高溫恐致癌！營養師：2食物絕不能放 - 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 - 生活 今年1月這5生肖 將被好運纏身、喜事臨門 - 生活 抓到了！被起訴後神隱1個月 楊蕙如曾在這現身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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