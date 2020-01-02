「政府一直喊窮，但卻不斷對企業優惠、減稅，很矛盾。」台灣家長教育聯盟等35個教育團體今主張，12年國教課綱上路後，凸顯教育資源不足，政府應在「產業創新條例」中增設產業回饋條款，讓更多受教育的孩子受惠。

台灣家長教育聯盟、台灣另類暨實驗教育學會及全國中學學生權益研究會等教體今天舉行「總統教育牛肉在哪裡」記者會，大選進行至今，各候選人在教育政見方面，只看到0至6歲部分，其他教育階段都被忽視了，讓教育界人士憂心。

台灣家長教育聯盟理事謝國清說，108課綱已經實施，面對少子化，以國中為例，全國約有150所國中全校班級數少於6班，這些學校的教職員不論是6人或13人，除了必須負擔各項行政工作及擔任導師外，也必須負責每周32至35節的18種課程，政府若不投入更多資源，這些國中學生等同是被犧牲的一群。

謝國清還說，早從馬英九當總統的年代，就說要打破教育刻板印象，但到了現在，不管是家長或老師，還是認為書沒讀好的學生才會去讀技職。各陣營總統候選人，應該正視此一現象，並化解外界的誤解。

台北市家長教育成長協會理事長黃聰智表示，他是台北工專（現為北科大）畢業，4個小孩也都讀技職體系，他一些在事業上有成就的學長，都很願意回饋技職教育，但現在制度不夠周延，相當可惜。

他說，政府應該建立制度，讓企業回饋學校時，也可以抵稅。舉例來說，企業若跟技職體系進行產學合作，提供經費給學校購買實驗設備等，應該可以抵稅，這樣不但能縮短產學落差，也進一步提升技職教育。

35個團體提出五項教育訴求，要求三陣營的總統候選人回應，包括：一、破除刻板印象；二、重視學生學習；三、提升教師知能；四：檢討升學制度；五、投注更多資源。

不過謝國清說，三陣營對他們主張的回應並不熱烈，民進黨蔡英文陣營就是按照目前教育部的作法答覆，沒有前瞻性的想法；國民黨韓國瑜及親民黨宋楚瑜則都沒有回覆。

(中時 )