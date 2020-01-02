網友分享好市多神飲的超強用途，引起大批網友留言讚翻，物盡其用的最高境界。（圖／翻攝自《好市多商品經驗老實說》）

好市多飲料喝完別丟，網友分享超強蔬菜收納法，在冰箱種菜的照片引網留言讚爆。（圖／翻攝自《好市多商品經驗老實說》）

好市多的芭樂檸檬綠茶、百香檸檬綠茶等飲料，吸引許多人搶購，近日有網友在臉書分享，將瓶裝飲品秒變成手搖飲的作法，而空瓶還可以收納蔬菜。貼文一出，也讓大批網友紛紛留言讚賞。

好市多的芭樂檸檬綠茶、百香檸檬綠茶和葡萄柚蘋果綠茶紅極一時，有網友在臉書《好市多商品經驗老實說》分享，這三款飲料運用不同的稀釋法就能立馬變手搖飲，且喝完的空瓶也別丟，加工後就是絕佳的保鮮盒，讓蔬菜可多活幾週。

這三款飲料想必大家都不陌生，網友也分享讓它秒變手搖飲的作法，「一瓶芭樂檸檬綠茶＋半瓶綠茶＋一顆檸檬」、「一瓶百香果檸檬綠茶＋5顆百香果一起打」、「一瓶葡萄柚蘋果綠茶＋1顆蘋果一起打」。

原PO也接著表示，飲料喝完的空瓶也別急著丟，割開可以拿來裝長形蔬菜，菜葉保持乾燥，若有根可在底部加一點點水，通通像在田裡一樣站好，放在冰箱維持蔬菜鮮度兩週絕對沒問題，貼上各種菜名，以後呼叫小孩拿菜也不會錯！

貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都留言稱讚，簡直是生活智慧王，把整個產品都物盡其用，超厲害的蔬菜收納法！大家應該響應，在冰箱種菜的感覺，我也要學起來。

(中時電子報)