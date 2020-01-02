室內的牆壁掛圖旁也留有1隻小手印（右下方）。（李金生攝）

雖然副縣長辦公室未發現有遭入侵跡象，但警方仍四處搜尋，不放棄任何可疑地方。（李金生攝）

雖然副縣長辦公室未發現有遭入侵跡象，但警方仍四處搜尋，不放棄任何可疑地方。（李金生攝）

金門縣政府今（2）日上午傳出副縣長辦公室遭人侵入，刑警大隊緊急出動鑑識小組現場採證（李金生攝）

警方在遭竊賊打開的窗戶，仔細採集可疑跡證。（李金生攝）

警方在遭竊賊打開的窗戶，仔細採集可疑跡證。（李金生攝）

總統、立委大選敏感期間，金門縣政府今（2）日上午傳出副縣長辦公室遭人侵入，現場留有手、足印，縣刑警大隊緊急出動鑑識小組現場採證，目前未能確定有無重要財物遭竊，但也不排除其它可能動機和意圖。

遭侵入現場是副縣長辦公室外的秘書室，秘書黃毓蘭在去年12月31日早上，即曾發現窗戶遭人打開，檢查後未發現失竊東西，不料今天再發現窗戶又被打開，窗外的流理台和室內辦公桌有多個足印外，室內的牆壁掛圖旁也留有1隻小手印，同時放在電腦上的短夾塑膠罐掉落桌面。

警方在上午9時10分許據報，即由縣刑大隊長游文勝率同鑑識小組赴現場採證，目前尚未發現有任何財物失竊，但因適逢大選敏感時間，不排除竊賊有特別動機和企圖。

警方現場詳細勘查，雖然副縣長辦公室未發現有遭入侵跡象，但警方仍四處搜尋，不放棄任何可疑地方。

坐落於金城鎮鬧區的縣府，日夜人來人往，副縣長辦公室又在第1排的舊大樓，雖然門口有保全警衛，但四周僅有半開放式圍籬，有心人仍可輕易闖入，未來將檢討加強夜間門禁，嚴防類似情事再度發生。

(中時 )