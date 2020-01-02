發生在2018年間的台北市文山一分局員警王柏鈞，夥同自稱「維安查報隊」的洪清瑞、林敬富2人，向新店80歲廖姓建商佯稱包養小三的婚外情醜聞已經被偵辦，陸續詐財550萬元，台北地檢署2日將王、洪、林依加重詐欺罪起訴，同時，追緝王等人供稱的賀姓男子。

檢方調查，廖姓建商2017年找賀姓男子協助追討近億元債務，賀則找了自稱「維安查報隊」的洪清瑞、林敬富2人共同討債，到債務人住處「舉牌抗議」，也由於討債行為的陳抗聲請，認識了文山一分局員警王柏鈞。

洪、林2人在協助討債過程中，發現廖姓建商經常收到不明簡訊，顯得很困擾，洪、林於是猜測廖姓建商可能有感情問題，於是向廖某表示，地檢署正在偵辦他的婚外情，要廖拿錢出來擺平，王柏鈞還發送簡訊要廖到調查局板橋調查站做筆錄，廖因此在2018年2月交付了500萬元，8月再交付了50萬元。

檢方調查，洪、林等人拿到錢之後，王柏鈞分得100萬元，洪、林2人各分得110萬元，其他的230萬元，洪、林則供稱被賀姓男子拿走。

北檢依「冒用政府機關或公務員名義詐欺罪」及加重詐欺罪起訴王柏鈞等3人，並追緝賀姓男子。

(中時 )