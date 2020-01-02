心血管問題是從微血管循環變差開始！黑眼圈變嚴重、身體冰冷，可能就代表身體血液循環不好。日本內科名醫伊賀瀨道推薦一天喝2杯肉桂豆漿，利用肉桂能讓微血管恢復健康、對抗血管老化，豆漿的大豆異黃酮，能降低心肌梗塞罹病機率。

早安健康報導，想讓血管老化變慢、改善血液循環，就必須穩定代謝血糖、維持平穩血壓。伊賀瀨道推薦在豆漿中加入肉桂，不只能安定自律神經，還可整腸、幫助消化，提高血糖代謝率高達20倍，經過實驗證明，肉桂還有修復人體微血管的效果。

而豆漿中的大豆異黃酮，據研究指出，攝取量較高的人，心肌梗塞罹病率可以低37％！但孕婦、肝臟病及出血性疾病患者，需先跟醫師諮詢才可食用肉桂。大豆異黃酮建議一天攝取量不超過70毫克。

●肉桂豆漿

材料：豆漿25毫升、肉桂粉1大匙、熱水2大匙。

作法：用熱水溶解肉桂粉，倒入溫豆漿，完成。

(中時電子報)