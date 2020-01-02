邁入全新的 2020 年，各大手機廠全新一輪的技術競賽也將揭開序幕。根據荷蘭媒體的最新報導，蘋果(Apple Inc.)有可能在今年秋季推出的新 iPhone 中，導入全新設計，能實現真正的全面螢幕。換言之，頂端螢幕的缺口(notch)，也就是 TrueDepth 相機會移到螢幕下、並改用螢幕下指紋辨識技術。然而這項預測，並沒有提供確切的證據，因此未受到長期報導蘋果新聞的媒體支持，認為具體技術要在 2020 年實現是過於樂觀的預測。

法國網站《LetsGoDigital》最新報導中引述了 2019 年 7 月份《工商時報》引用瑞信證券科技產業分析師蘇厚合在上海 MWC 當中的演講之報導，當時分析師指出蘋果最快在 2020 年有望推出採用一款移除 Face ID，改採螢幕下指紋辨識技術的機種。該網站認為，此報導可能不是空穴來風。他們發現蘋果在日本申請了三個關於手機的外觀設計專利，當中展現了沒有螢幕缺口的 iPhone。根據專利申請文件中的圖檔可以了解到，當中的 iPhone 並沒有螢幕頂端的缺口，採用了螢幕下(前)鏡頭以及螢幕下指紋感測器，也一併棄用了 Face ID。

法國媒體報導，認為從專利文件來看，蘋果有計畫推出「無瀏海」的iPhone，且打算棄用 Face ID，改用螢幕下指紋解鎖技術。(摘自LetsGoDigital)

針對《LetsGoDigital》的報導，《9to5mac》認為，上述說法僅是根據一家銀行之分析師的推測，並沒有提出確切證據支持。以當前情況來看，他們認為蘋果要在 2020 年推出採用螢幕下指紋技術的 iPhone，有一定的困難度，且沒有證據指出會一併拋棄 Face ID。

針對這一點，天風證券分析師郭明錤曾在 2019 年 8 月份預測，蘋果最快有機會在 2021 年在 iPhone 中併用螢幕下指紋辨識技術以及 Face ID。之後知名財經外媒也跟進報導，並推測最快蘋果有機會在 2020 年實現這項願景，但也有可能延後到 2021 年才推出(併用 Face ID 以及螢幕下指紋辨識技術的 iPhone)。《9to5mac》報導指出，要採用螢幕下指紋技術，並不是一件容易的事情，他們點出 2019 年三星 Galaxy S10 系列採用的超聲波螢幕指紋方案，就曾爆發隱私疑慮，具體是會因為貼上非官方螢幕保護貼而全面失守(未註冊的指紋也能成功解鎖)，之後三星釋出軟體更新來修復漏洞，才讓此事件圓滿落幕。

就在 2019 年 12 月底，蘋果的 Apple Support 官方 Twitter 帳號才因為被發現使用了一張「無瀏海」iPhone的圖片而成為討論焦點。可以看出，到底蘋果會不會推出具有全面螢幕的 iPhone，十分受到外界矚目。當前，為了達到全面螢幕的特色，手機廠的解決方案不少，包含採用升降式前鏡頭、挖孔螢幕等等。而蘋果則是自 2017 年以來，因為導入 Face ID 推出了有「瀏海」(TrueDepth相機)的 iPhone X。關於 2020 年新 iPhone，一般預期蘋果將會首度推出支援 5G 的機種，不僅如此，在外觀設計上的改變，也很顯然是業界與消費者所期待的焦點。

(中時電子報)