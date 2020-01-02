警方打假新聞專挑軟柿子，桃園市一名76歲何姓老婦在某臉書社團PO出一段影片，內容是八德警分局員警夜晚登門，表示轉送一份八德分局通知書，指稱老婦因為網路上的文章涉及選舉相關的不實指控，因而違反社會秩序維護法，必須到派出所做筆錄說明。

影片中老婦面對員警登門不知所以然，直問通知書內容為何？員警也說明，因為她在108年12月19日21點50分，在網路上貼文內容，提及「作票監票廢票，太多綠奧步藏在每個步驟，中選會今年改了規則，全換成新的綠吱支票票守人員，投完票步爆出時領總票數，所以根本不知道空白票、廢票多少」，這樣的不當言論可能汙辱到中選會，所以必須到派出所去做說明。

老婦反駁，這只是她在網路上的發言，而且許多人都會寫，員警也說，他們會一個個去查把所有人都叫到派出所作了解，而老婦就是其中之一人，只是先過來找妳。這段警方在夜晚上門的影片引發網路討論，有人認為是綠色恐怖，也有人解釋，未確認的訊息不要任意散布，以免誤觸法律界線、惹禍上身。

(中時 )