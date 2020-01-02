由於低溫與早晚溫差大均會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會。因此，面對氣溫下降，一定要加強保暖，尤其是三高及心血管疾病患者，在冬天從起床到外出，保暖是最基本的自我保護行為。

鑒於運動風氣漸漸成形，慢性病病人運動也不需要因噎廢食，國民健康署提供減少誘發心臟病4措施，來協助有慢性病患及長輩預防心臟病猝發：

1、隨手添衣暖身心

天氣漸冷，日夜溫差較大，由於長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，因此65歲以上長輩，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。剛起床後的活動勿過於急促，先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

2、早起運動曬太陽

冬季早晚溫度偏低，若有習慣早起運動者，不要急著太早出門運動，建議等太陽出來氣溫回升，天氣暖了再出門，或建議也可改在室內運動。對於高危險群，最好避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯；出門需穿著保暖衣物，採多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物，儘可能選擇易於穿脫與合適肢體活動之衣物，運動前一定要充分暖身，且儘量攜伴運動，相互照應。

3、規律服藥量血壓

面臨氣溫變化起伏，三高患者、心血管疾病患者及長者，除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。

4、注意徵兆搶時間

心血管疾病之急性發作，如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度。若出現心臟病徵兆(胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀)，而男女症狀不同，女性則常會出現噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，可能立即危及生命，建議立即就醫接受治療。對於有心臟病史的民眾，在任何時間都要隨身病歷卡與緊急用藥以備不時之需。

冬天也是中風發作的高風險期，若發現有小中風的情形，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要打119迅速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

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(中時電子報)